Große Trauer um Wavy Navy Pooh. Bereits in jungen Jahren entdeckte der Rapper seine Leidenschaft zu der Musik. Mit seiner offenen Art und Texten, in denen er sein Herz auf der Zunge trug, begeisterte der Künstler ein breites Publikum. Seine Kindheit verbrachte der US-Amerikaner zwar in einem der gefährlichsten Viertel in Miami – dennoch machte er das Beste aus seinem Schicksal und galt als Rap-Aufsteiger. Jetzt folgen traurige Neuigkeiten: Wavy Navy Pooh wurde eiskalt erschossen.

Wie mehrere US-Medien berichteten, wurde Shandler Beaubien, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, am vergangenen Freitag im Alter von gerade mal 28 Jahren von einer Kugel getötet. Der Sänger sei gerade mit dem Auto unterwegs gewesen, als sich ein grauer Wagen näherte und der unbekannte Schütze mit einer Waffe auf Wavy Navy Pooh feuerte.

Der Verstorbene war zum Zeitpunkt der Tat nicht allein unterwegs – sowohl ein einjähriges als auch ein fünfjähriges Kind saßen ebenfalls im Pkw. Der Täter konnte nach Aussagen der Polizei bisher noch nicht gefasst werden.

