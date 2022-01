Und weiter geht es! Der Netflix-Hit "Red Notice" ist am 4. November letzten Jahres auf der Streamingplattform eingeschlagen wie eine Bombe. Für einige Wochen ist der Film rund um den Dieb Nolan Booth und seinen Partner wider Willen, den FBI-Agent John Hartley sogar auf Platz 1 der deutschen Netflix-Charts gewesen. Doch nun fragen sich die Fans von Gal Gadot (36), Dwayne "The Rock" Johnson (49) und Ryan Reynolds (45): Wird es eine Fortsetzung des Klamaukfilms geben?

Der Streamingdienst hat es zwar noch nicht bestätigt, aber scheinbar hat das Schreiben schon begonnen. Wie Deadline vor einigen Tagen von Insidern erfahren hat, sollen die Drehbuchautoren bereits an einer neuen Story arbeiten. Drehbeginn wird nach Insiderinformationen Anfang 2023 sein. Ob das Dream-Team Gal, The Rock und Ryan wieder mit von der Partie sind, ist leider noch nicht bekannt. Aber die Verantwortlichen haben anscheinend großes Vertrauen in den Erfolg der "Red Notice"-Reihe – denn es soll auch einen 3. Teil geben!

Vielleicht ist dann auch der Deadpool-Darsteller wieder als zweit-meistgesuchter Dieb Nolan Booth zu sehen. Ryan hatte nämlich erst Ende letzten Jahres angekündigt, eine Pause von der Schauspielerei einzulegen. Gemeinsam mit seiner Frau Blake Lively (34) hat der Beau drei kleine Töchter, mit denen er nun verstärkt Zeit verbringen möchte.

Anzeige

Getty Images Dwayne Johnson, Gal Gadot und Ryan Reynolds bei der Premiere von "Red Notice"

Anzeige

Instagram / vancityreynolds Ryan Reynolds und Dwayne Johnson am Filmset von "Red Notice" 2020

Anzeige

Netflix Gal Gadot in der Netflix-Produktion "Red Notice"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de