Es sind schockierende Nachrichten! Sara Evans begeistert ihre Fans seit über 20 Jahren mit ihrer Musik. Die Country-Sängerin erarbeitete sich mit Hits wie "Suds in the Bucket", "A Real Fine Place to Start" und "A Little Bit Stronger" weltweiten Erfolg. Seit 2008 geht die Musikerin gemeinsam mit dem ehemaligen Footballspieler Jay Barker durchs Leben. Obwohl das Paar noch verheiratet ist, gehen Sara und Jay mittlerweile getrennte Wege. Jetzt erreichten schlimme News ihre Fans: Offenbar hat ihr Noch-Mann versucht, Sara anzufahren!

Wie aus Dokumenten, die dem US-Sender WIAT vorliegen, hervorgeht, habe Sara eine Party verlassen und sich zu einer Freundin ins Auto gesetzt. Kurz darauf sei Jay in seinem Wagen angerast und habe versucht, das Fahrzeug zu rammen, in dem sich seine Frau befand. Das sei dem Sportler jedoch nicht gelungen, hieß es weiter.

Juristische Konsequenzen wird der Vorfall für den einstigen Quarterback aber allemal haben: Jay sei wegen versuchter schwerer Körperverletzung mit einer tödlichen Waffe angezeigt worden. Nach zwölf Stunden in Haft sei er auf Kaution freigekommen.

Anzeige

Getty Images Sara Evans im November 2020 in Nashville

Anzeige

Getty Images Jay Barker und Sara Evans im April 2011 in Las Vegas

Anzeige

Getty Images Jay Barker als Quarterback im Oktober 1994

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de