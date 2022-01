War Jay Barkers (49) Vergehen vorhersehbar? Am Wochenende erreichten Sara Evans' (50) Fans erschreckende Nachrichten. Der Noch-Ehemann der Sängerin, Jay, soll am Samstag versucht haben, die "A Little Bit Stronger"-Interpretin anzufahren. Verletzt wurde die Musikerin dabei jedoch nicht. Was der Auslöser für die Tat des einstigen Profisportlers war, ist bisher nicht bekannt. Doch wie nun öffentlich wurde, soll Sara bereits vor Monaten die Scheidung von Jay beantragt haben.

Nach Berichten von Scoop Nashville, denen die Gerichtsunterlagen vorliegen, habe die Country-Sängerin am 23. August 2021 die Scheidung eingereicht. Begründet habe die 50-Jährige den Antrag damit, dass es in ihrer Ehe unüberbrückbare Differenzen gegeben habe. Zudem erklärte Sara, dass der ehemalige Footballspieler während ihrer Ehe ein unangemessenes Verhalten an den Tag gelegt haben soll.

Nachdem Jay versuchte hatte, seine Noch-Ehefrau am Samstagmorgen anzufahren, wurde der 49-Jährige festgenommen. Zwölf Stunden später sei er jedoch gegen eine Kaution in Höhe von knapp 9.000 Euro wieder freigekommen. Wie Daily Mail berichtet, müsse sich der einstige Quarterback am 22. März für seine Tat vor Gericht verantworten.

Anzeige

Getty Images Sara Evans, Sängerin

Anzeige

Getty Images Jay Barker und Sara Evans im April 2011 in Las Vegas

Anzeige

Getty Images Jay Barker als Quarterback im Oktober 1994

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de