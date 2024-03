Nach Ehekrise: Sara Evans ist wieder mit Jay Barker zusammen

Die Countrysängerin Sara Evans (53) und ihr Partner Jay Barker (51) durchlebten in den vergangenen Jahren eine gewaltige Ehekrise. Nachdem die Musikerin im August 2021 die Scheidung von dem Ex-Footballer eingereicht hatte, soll er im Januar 2022 versucht haben, sie anzufahren. In ihrem Podcast "Diving in Deep with Sara Evans" gibt die "Born To Fly"-Interpretin nun ein Update zu ihrem derzeitigen Beziehungsstatus. Scheinbar haben die On-off-Partner trotz der heftigen Streitereien wieder zusammengefunden. "Wir sind jetzt überglücklich", erklärt die 53-Jährige. Trotzdem wolle sie nicht, dass Versöhnung mit ihrem Ehemann die falschen Signale sende. "Ich möchte nicht, dass jemand denkt, dass ich dafür werbe, in einer Beziehung zu bleiben, wenn man aus dem Bauch heraus weiß, dass man die Situation verlassen muss", betont sie.

Für sie sei das Liebes-Comeback jedoch die richtige Entscheidung gewesen. "Jede Frau muss ihrem Bauchgefühl folgen und tun, was das Beste für sie ist. Ich glaube und hoffe, dass ich das getan habe", macht der Country-Star deutlich. Auch über die Hintergründe ihrer Entscheidung spricht die Sängerin im Podcast ganz offen. "Ich wollte mich einfach nicht wieder scheiden lassen und neu anfangen", erklärt sie. "Er ist einfach umwerfend, er ist lustig, wir haben so viel gemeinsam. [...] Wir lieben uns einfach. Wir sind die besten Freunde", kommt sie ins Schwärmen.

Nicht nur im Liebesleben scheint es für die Sängerin bergauf zu gehen. Auch beruflich hat Sara gute Nachrichten: Nach sieben Jahren Musikpause wird sie in diesem Jahr ein neues Album veröffentlichen. Das bald erscheinende Projekt trägt den Titel "Unbroke" und thematisiert ihren schwierigen Weg mit Jay – von der ersten Trennung bis zur Versöhnung. Auf Instagram freuen sich die Fans über diese Neuigkeiten. "Ich bin so froh, dass du wieder Alben machst und dir die Seele aus dem Leib singst", schreibt ein User begeistert.

Getty Images Sara Evans und Jay Barker im Oktober 2017

Getty Images Sara Evans, Sängerin

