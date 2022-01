Bei der US-amerikanischen Schauspielerin Danielle Panabaker (34) steht wieder Nachwuchs in Haus: Die "The Flash"-Seriendarstellerin erwartet ihr zweites Kind! Im April 2020 war die in Augusta, Georgia geborene Blondine bereits das erste Mal Mama geworden. Ihr neues Familienleben mit Ehemann Hayes Robbins und Kind Nummer eins teilt sie aber nur wenig im Netz. Jetzt enthüllte Danielle allerdings: Baby Nummer zwei ist unterwegs!

Das teilte der Filmstar gerade in einem aktuellen Instagram-Post mit – allerdings ziemlich versteckt. Auf dem Startbild ihres Beitrags war Danielle in einem dicken Wintermantel, Mütze, Handschuhe und mit einem Kaffee in der Hand zu sehen. Dazu schrieb sie: "Ich kann es nicht mehr für mich behalten, wische nach links, um zu sehen, was mich zum Lächeln bringt!" Auf dem zweiten Bild war die Blondine dann endlich mit ihrer kleinen Babykugel zu sehen!

Wie weit sie ist oder weitere Schwangerschaftsdetails behielt Danielle aber noch für sich. Ihre rund 3,8 Millionen Follower freuen sich jedenfalls sehr für die "Piranha 2"-Darstellerin. Hättet ihr erwartet, dass die 34-Jährige noch mal Mama wird? Stimmt ab.

Danielle Panabaker, "The Flash"-Star

Danielle Panabaker, TV-Star

Danielle Panabaker, Juli 2019

