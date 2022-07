Süßes Söckchen-Pic: Danielle Panabakers zweites Baby ist da!

Danielle Panabaker (34) verzückt ihre Fans! Die US-amerikanische Schauspielerin hatte zu Beginn des Jahres tolle Neuigkeiten für ihre Fans parat: Denn die "The Flash"-Darstellerin verkündete damals, dass sie zum zweiten Mal Nachwuchs erwartet. Vor gut zwei Jahren brachte die Blondine ihr erstes Kind zur Welt – das jetzt ein kleines Geschwisterchen bekommen hat: Danielles zweites Kind ist nämlich auf der Welt!

Die freudigen News teilte Danielle auf Instagram mit ihren Fans: Dort postete sie ein Foto, auf dem sie zwei kleine Baby-Söckchen in die Kamera hält. Auf der Aufnahme lächelt die Beauty überglücklich. "Unsere Familie ist gerade ein wenig größer geworden. Dem Baby geht es gut und wir aalen uns in all der Liebe!", ließ sie ihre Follower unter dem Beitrag wissen. Welches Geschlecht ihr Nachwuchs hat, behielt Danielle allerdings für sich.

Danielles Fans freuten sich überschwänglich über den niedlichen Post. "Herzlichen Glückwunsch, Süße! Wir freuen uns so sehr für dich", schrieb eine begeisterte Userin unter den Schnappschuss. Viele andere fluteten die Kommentarspalte mit Herz-Emojis.

Anzeige

Instagram / dpanabaker Schauspielerin Danielle Panabaker mit Babybauch

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Danielle Panabaker

Anzeige

Getty Images Danielle Panabaker, Juli 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de