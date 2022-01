Die Fans wünschen sich mehr Licht! Endlich geht es los: Das erste deutsche Dschungelcamp in Südafrika. RTL hat sich entschieden, das Urwald-Abenteuer von Australien nach Afrika zu verlegen und die Promis ins Wildlife-Camp geschickt. Gerade flimmern nun die ersten Szenen über die Bildschirme und direkt ist klar: Dieses Jahr ist alles anders als sonst. An erster Stelle wundern sich die Fans über die Dunkelheit – denn in Südafrika ist es anders als in Australien gerade spät abends.

Sonja Zietlow (53) und Daniel Hartwich (43) begrüßten die Zuschauer wie gewohnt aus dem Baumhaus – dort ist es dieses Mal aber ziemlich düster. Nur das künstliche Licht sorgt dafür, dass die Fans überhaupt etwas erkennen können. "Dass es da dunkel ist, verwirrt mich hart", schrieb ein User auf Twitter. Und das blieb nicht der einzige überraschte Kommentar. "Es ist irritierend, das es im Dschungel dunkel ist" oder "Okay, dass es da jetzt dunkel ist, bringt mich aus dem Konzept", ließen weitere Zuschauer verlauten. Und tatsächlich: Auch in den kommenden Tagen wird die Liveschaltung wohl immer in der Dunkelheit erfolgen. Die Erklärung: Südafrika ist Deutschland eine Stunde voraus. Bei Start der Übertragung war es heute also 22:30 Uhr.

Trotzdem sind die Zuschauer aber ganz begeistert, dass es endlich wieder weitergeht. Nachdem im vergangenen Jahr "nur" die Dschungelshow gezeigt wurde, bei der sich Filip Pavlovic (27) fürs Camp qualifiziert hatte, ist endlich wieder echtes "Ich bin ein Star – holt mich hier raus"-Fieber ausgebrochen. "Gänsehaut während des Openings", schwärmte jemand von dem Dschungel-Comeback.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL Der Cast von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" 2022

TVNOW / Stefan Gregorowius Daniel Hartwich und Sonja Zietlow in der Dschungelshow 2021

RTL Filip Pavlovic, Dschungelcamper 2022

