Das Dschungelcamp fährt harte Geschütze auf! Am Freitagabend hat das Warten ein Ende: "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" ist zurück und der Kampf um die Krone damit eröffnet. Wegen der anhaltenden Gesundheitskrise findet die TV-Show in diesem Jahr in Südafrika in einem nigelnagelneuen Camp statt – und dort müssen sich die Promis auch an einige neue Regeln halten!

Wie Bild berichtet, weht im südafrikanischen Busch ab Freitagabend ein anderer Wind als die Jahre zuvor in Australien. So müssen die Kandidaten in den Prüfungen unter anderem auf eine liebevolle Umarmung von Dr. Bob (71) verzichten. Stattdessen ist Mindestabstand angesagt. Bei den Challenges dürfen sie sich zudem nicht mehr die Nase zuhalten, um ekligen Flüssigkeiten und Co. zu entgehen – das hat angeblich mit gesundheitlichen Risiken zu tun. Alle 48 Stunden müssen sich die Stars des Weiteren einem PCR-Test unterziehen.

Doch auch die Regeln der vergangenen Jahre bleiben bestehen. Tiere, zum Beispiel Spinnen, Schlangen und Co., zu töten ist außerhalb der Dschungelprüfungen verboten. Geraucht und abgeascht wird nur am Lagerfeuer, aufs Klo geht es immer zu zweit und Pflanzen dürfen zur Allergie-Vorsorge nicht angefasst werden. Wer die Regeln bricht oder tagsüber ein Nickerchen macht, wird bestraft – vermutlich wie gehabt mit Zigaretten- oder Luxusartikel-Entzug.

