Keine Schonfrist im Dschungelcamp – die Stars gehen direkt auf Krawall! Heute Abend bezogen die neuen Lagerfeuer-Bewacher das RTL-Camp in Südafrika. Nach zwei harten Prüfungen auf dem Weg zum Ziel machten sie es sich in ihrer neuen Bleibe unter freiem Himmel gemütlich. Allerdings lief das nicht so friedlich ab, wie es sich manch einer vorgestellt hätte. Es gab direkt Beef: Anouschka Renzi (57) benutzte Tina Rulands (55) Handtuch – und deswegen flogen die Fetzen.

Die 57-Jährige hatte versehentlich Tinas Handtuch gegriffen und sich damit gründlich das Gesicht gewaschen. Als die "Manta, Manta"-Darstellerin davon Notiz nahm, gab es kein Halten mehr. "Nimm es bitte nicht persönlich, aber ich finde es total ekelig, wenn jemand meine Handtücher benutzt!", ärgerte sie sich. Jetzt müsse sie das Handtuch in kochendem Wasser säubern – und habe für den Rest des Tages kein trockenes mehr übrig. Dass Anouschka sich lediglich in "sauberen" Zonen trocken gerieben hat, machte für die Schauspielerin keinen Unterschied. Untenrum hatte sich Anouschka nämlich mit etwas anderem ausgiebig gereinigt. Versehentlich nutzte sie Tücher mit Desinfektionsmittel. Sie habe sich schon gewundert, dass es so gebrannt hatte. "Jetzt ist die Pussy sauber", freute sich ihr Camp-Buddy Harald Glööckler (56) lachend.

Dass Tina direkt Stunk gemacht hat, ging Anouschka aber gehörig auf die Nerven. Im Dschungeltelefon wetterte sie: "Sie hat schon eine sehr belehrende Art. Ein bisschen so wie Fräulein Rottenmeier!" Schon zuvor waren die beiden Damen übrigens beim Abendessen aneinandergeraten. Die Deutsch-Schweizerin hatte sich von Tina zu Unrecht angemeckert gefühlt.

