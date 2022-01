Filip Pavlovic (27) und Janina Youssefian (39) geraten aneinander! Es ist der zweite Tag im Dschungelcamp und schon jetzt flogen die Fetzen. Zunächst regte sich Linda Nobat (27) darüber auf, dass Harald Glööckler (56) Reis und Bohnen in einem Topf zusammen kochte. Doch damit nicht genug: Jetzt gerieten auch Filip und Janina aneinander. Der Grund: Das Model gab vor, an Zeckenfieber zu leiden. Das kaufte ihr der Ex-Bachelorette-Kandidat nicht ab!

Filip schlief bisher im Dschungelcamp in einer Hängematte. Daher bat er darum, mit jemandem sein Bett zu tauschen. Doch nicht mit Janina! "Wer zuerst kommt, malt zuerst. Geh mir nicht auf den Sender", stellte die Beauty klar. Außerdem habe sie "Zeckenfieber" und fühle sich dadurch nicht gut. Dr. Bob (71) prüfte dies aber bereits: Janina soll lediglich einen Sonnenbrand haben. Filip entgegnete: "Du bist überhaupt keine Teamplayerin. Das ist superscheiße von dir."

Doch damit war die Reiberei noch nicht vorbei. "Ich verstehe nun den Dieter Bohlen", teilte Filip gegenüber einen Seitenhieb gegen Janina gegenüber Peter Althof (66) aus. Doch der nächste Schlagabtausch mit Filip folgte alsbald. "Alter, ich habe gerade Zeckenfieber. Warum geht das nicht in dein Spatzenhirn rein?", brüllte sie. "Du redest schon seit Tag eins respektlos mit mir", platzte dem Hamburger der Kragen. Doch danach fanden vor allem Harald Glööckler und Eric Stehfest (32), dass Filip vor Janina zu sehr die Stimme erhoben habe. "Schwache Selbstreflexion zu sagen, er ist nicht aggressiv", meinte der Modedesigner. Was sagt ihr zu dem Beef? Stimmt unten ab!

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Filip Pavlovic im Dschungelcamp

Janina Youssefian, Model

Janina Youssefian, Dschungelcamp-Kandidatin 2022

