Könnten sich Yvonne Woelke und Janina Youssefian versöhnen?

Yvonne Woelke (45) hat Janina Youssefian (42) mitten in deren schwerer Trauer eine überraschende Botschaft der Versöhnung gesandt. In ihrer Instagram-Story teilte die 45-Jährige ein einfühlsames Statement, das von einem gemeinsamen Foto der früheren Freundinnen begleitet wurde. Grund für diesen Schritt ist der Tod von Janinas Mutter, die am Samstag in einem Hamburger Krankenhaus starb. "Egal, was zwischen uns passiert ist – jetzt zählt nur, dass du nicht allein bist. Ich schicke dir von Herzen ganz viel Kraft", schrieb Yvonne und bot ihrer einstigen BFF emotionale Unterstützung in dieser schweren Zeit an.

Das Verhältnis zwischen den beiden Reality-TV-Stars ist seit Jahren zerrüttet. Der Bruch der 13 Jahre langen Freundschaft erfolgte, als Janina von Yvonnes fehlendem Dank enttäuscht war, nachdem sie ihr einen Platz im Format Das große Promi-Büßen vermittelt hatte. Zusätzliche Spannungen brachten bissige Kommentare wie "Karma is a b*tch", die Yvonne postete, nachdem Janina sich bei einem Unfall die Nase gebrochen hatte. Janina ließ damals verlauten, dass die Freundschaft für sie damit unwiderruflich beendet sei.

Mit dem Tod ihrer Mutter hat Janina nun beide Elternteile verloren. Besonders tragisch: Ihr Vater sei laut ihr sogar in der gleichen Klinik gestorben wie ihre geliebte Mutter. "Bin so traurig, hab keine Eltern mehr", teilte Janina ihren Schmerz über den Verlust auf Instagram. Ob Yvonnes Worte des Mitgefühls nun eine Annäherung einleiten, bleibt abzuwarten. Janina hat sich zumindest noch nicht öffentlich zu den warmen Worten ihrer einstigen Freundin geäußert.

Instagram / yvonnewoelke Janina Youssefian und Yvonne Woelke im Februar 2023

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, TV-Bekanntheit

Instagram / janinayoussefian Janina Youssefian im Januar 2024