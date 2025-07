TV-Star Janina Youssefian trauert um ihre geliebte Mutter

Janina Youssefian (42) meldet sich mit einem höchst emotionalen Thema bei ihrer Instagram-Community. In ihrer Story teilt die Reality-TV-Bekanntheit eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von sich selbst, auf der sie nachdenklich aus einem Fenster blickt. Dazu schreibt Janina traurig: "Hallo ihr Lieben, es fällt mir nicht leicht, euch das mitzuteilen. Ich bin voller Trauer. Meine Mutter ist von uns gegangen, sie ist gestern verstorben."

Zu den näheren Umständen ihres Verlusts äußert sich Janina nicht. Jedoch scheint es eine dramatische Situation gewesen zu sein. "Das Krankenhaus in Hamburg hat es nicht geschafft, sie wiederzubeleben", offenbart sie. Für ihre verstorbene Mama findet sie liebevolle Worte: "Meine Mutter war die stärkste Frau, die ich kannte." Besonders schwierig: Auch Janinas Vater verstarb schon im selben Krankenhaus – somit hat die Deutsch-Iranerin nun ihre beiden Elternteile verloren.

Die 42-Jährige machte sich einst als Model einen Namen. Inzwischen ist Janina auch ein bekanntes Gesicht in der deutschen Reality-TV-Szene. So war sie bereits bei Promi Big Brother und sorgte 2022 bei ihrer Teilnahme am Dschungelcamp für einen großen medialen Eklat. Auch ihr jüngster TV-Auftritt bei Promis unter Palmen in diesem Jahr blieb nicht frei von Drama. Dort eckte sie vor allem bei den weiblichen Kandidatinnen ziemlich an – und musste bereits als Erste das Format verlassen.

Instagram / janinayoussefian Janina Youssefian im Januar 2024

Sat.1/Joyn/Tan Nian Xing Janina Youssefian von "Promis unter Palmen" 2025

