Die deutsche Filmlandschaft trauert um den Schauspieler Hartmut Becker (✝83)! Der in Berlin Spandau geborene Fernsehstar kannte man aus vielen großen und bekannten Produktionen wie Soko München, Das Traumschiff oder auch dem Vietnamkriegsdrama "o.k.", der in den 70er-Jahren bei der Berlinale einen kleinen Skandal auslöste: In der Geschichte geht es um eine Vergewaltigung, die Jury hatte damals der Streifen so aufgewühlt, dass sie zurücktraten und das Filmfest gänzlich abgesagt werden musste. Nun ist Becker im Alter von 83 Jahren verstorben!

Seinen Tod bestätigte am Sonntag seine Agentur unter Berufung auf die Familie des Filmstars. Demnach sei er nach schwerer Krankheit verstorben. Auf dem offiziellen Twitter-Account der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien wurde ein Nachruf von Claudia Roth (66) veröffentlicht: "Hartmut Becker hat uns aber auch ein Bild davon gegeben, wie hart und fordernd der Schauspielberuf ist. Für sein Schaffen als Künstler, aber ganz besonders für die gemeinsame Zeit auf diesem Planeten, danke ich ihm."

Auch den Berlinale-Skandal, in den Becker verwickelt war, ließ die Ministerin nicht unkommentiert. "Sein erster wichtiger Film 'o.k.' aus dem Jahr 1970 unter der Regie von Michael Verhoeven (83) zog mit seiner Vietnamkriegskritik sogleich die größte Aufmerksamkeit der Berlinale auf sich", schloss sie lobend ab.

United Archives GmbH / ActionPress Hartmut Becker mit Iris Berben im Film "Rosa Rot"

Gulotta,Francesco / ActionPress Hartmut Becker

SIPA PRESS / ActionPress Hartmut Becker im Film "Flucht aus Sobibor" von 1987

