Werden sie mit allen Mitteln um ihn kämpfen? Schon bald dürfen die Fans Dominik Stuckmanns (30) Liebesreise im TV mitverfolgen. Denn er ist der Bachelor 2022! Bereits in einem ersten Trailer wird deutlich: Es wird nicht immer so harmonisch zwischen den Kandidatinnen ablaufen. Promiflash hat im Vorfeld mit einigen der 22 Teilnehmerinnen gesprochen und abgecheckt, wie sie in Sachen Liebe so drauf sind. Wird es viel Eifersucht und Drama geben?

Wenn es nach der Fitnesskauffrau Christina Rusch (23) geht, dann sollten sich Dominiks Rosenladys eigentlich nicht streiten. Im Promiflash-Interview betonte sie sogar, dass ihr Unterstützung unter den Mädels wichtig sei: "Ich sehe das so: Er entscheidet sowieso! Wir können an seiner Entscheidung kaum etwas ändern. Deshalb bin ich überhaupt nicht eifersüchtig, solange es nichts Ernstes ist mit uns."

Ihre Konkurrentin Yasmin Vogt (23) hingegen findet eine gesunde Eifersucht ganz normal, wenn man eine Person mag: "Ich habe sehr emotionale Seiten an mir, weswegen ich das wahrscheinlich nicht verstecken kann, wenn es mir schlecht geht", gab die 23-Jährige gegenüber Promiflash zu. Allerdings sei ihr klar, dass alle wegen der Liebe in der Show sind: "Ich würde es also niemals einem der Mädels zum Vorwurf machen, wenn es seine Gelegenheit nutzt, dem Bachelor näherzukommen."

