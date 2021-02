Nach Pleiten, Pech und Pannen gibt es nun endlich gute Nachrichten aus dem Liebesleben von Hannah Brown (26)! 2018 suchte sie als Kandidatin bei The Bachelor nach ihrem Mr. Right, den sie allerdings nicht im TV-Junggesellen Colton Underwood fand. Ein Jahr später verteilte sie bei The Bachelorette dann selbst Rosen. Doch die Beziehung zu ihrem Auserwählten Jed Wyatt zerbrach schon kurz nach der Verlobung im Finale. Jetzt ist Hannah aber endlich in festen Händen – und dabei anscheinend sehr glücklich.

Diese News plauderte die Blondine nicht selbst aus, sondern ihr guter Kumpel, der Neu-Bachelor Matt James (29). Sie würden sich regelmäßig austauschen, und da kam wohl auch ihr Liebesleben zur Sprache. "Ich habe ihren Freund sogar schon kennengelernt, und er ist wirklich unglaublich", schwärmte der TV-Hottie jetzt in einer Folge von "The Ben and Ashley I Almost Famous Podcast". Sie sei verdammt glücklich und habe das auch mehr als verdient, betonte er.

Wer Hannahs Herz erobert hat, verriet Matt nicht. Allerdings wurde sie vergangene Woche Hand in Hand mit Männermodel Adam Woolard in Los Angeles erwischt. Offiziell bestätigt hat die Beauty die Beziehung noch nicht. Einziges Indiz ist bisher, dass sie dem Beau auf Instagram folgt. Was meint ihr: Folgt bald das Pärchen-Outing? Stimmt ab!

Instagram / hannahbrown Hannah Brown und Matt James

Getty Images Matt James bei einem Event in NYC im Februar 2020

Getty Images Hannah Brown 2019 in Los Angeles

