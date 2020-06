Hannah Brown (25) beweist ordentlich Mut! Im vergangenen Jahr suchte die ehemalige US-Bachelorette in der gleichnamigen Kuppelshow nach der ganz großen Liebe – allerdings erfolglos: Nach dem Finale und der TV-Verlobung fand die Beauty heraus, dass ihr Auserwählter noch eine Freundin hat. Die letzten Monate verbrachte die Schönheit dann im Kreise ihrer Liebsten. Am Wochenende machte die Familie einen Ausflug nach Tennessee, der allerdings mit einem tragischen Ereignis endete: Hannah rettete einen unbekannten Mann vor dem Ertrinken!

Beim Wildwasser-Rafting im Ocoee River wollten Hannah und ihre Angehörigen am vergangenen Wochenende das sommerliche Wetter genießen. Die Truppe war mit ihrem Floß auf dem Fluss unterwegs, als sich der Vorfall ereignete. Wie Us Weekly berichtete, soll ein unbekannter Mann auf dem nebenan treibenden Floß in die Strömung geraten sein. Hannah überlegte nicht lange und zog den Herren auf ihre eigene treibende Plattform.

"Wie witzig, Hannah Brown hat heute meinen Freund vor dem Ertrinken gerettet", teilte die Partnerin des Opfers kurze Zeit später via Twitter mit. Dabei habe sie zum Zeitpunkt des Vorfalls gar nicht gewusst, dass die Blondine auf dem Nachbar-Floß eine amerikanische TV-Bekanntheit sei. "Sie und ihre Familie waren so nett", schwärmte die Freundin des Mannes.

Anzeige

Getty Images Hannah Brown, TV-Bekanntheit

Anzeige

Getty Images Hannah Brown, TV-Star

Anzeige

Getty Images Hannah Brown im November 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de