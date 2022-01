Tara Tabitha (28) bandelte schon mit einem amerikanischen Promi an! Derzeit kämpft die ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmerin im Dschungelcamp um die Krone. Doch neben dem Sieg scheint die Rothaarige auch an ihrem Mitbewohner Filip Pavlovic (27) interessiert zu sein. Bereits vor dem Einzug ins Camp verriet die TV-Bekanntheit, dass sie einem Flirt nicht abgeneigt sei. Wie ihr Begleiter Alex Damm nun ausplauderte, habe Tara in der Vergangenheit schon mit wesentlich bekannteren Männern angebandelt, beispielsweise mit Kim Kardashians (41) Ex-Mann.

"Sie hat ja auch schon Kris Humphries (36) gedatet und so", gab der beste Freund des Reality-TV-Stars in einem Interview mit RTL preis. Die 28-Jährige sei laut ihrem Begleiter gut in die Society rund um Paris Hilton (40) und Kim Kardashian integriert. Selbst eine Affäre mit dem DJ Afrojack wurde der TV-Bekanntheit im Jahr 2014 nachgesagt. Laut Alex sei dies, wenn überhaupt, jedoch nur ein One Night Stand gewesen.

Über ihre prominenten Flirts hatte die TV-Bekanntheit im Dschungelcamp bisher aber noch nicht ausgepackt. Dafür verriet die einstige Datingshow-Kandidatin, dass sie in der Vergangenheit Fotos ihrer Füße auf OnlyFans verkauft hatte. "Ich habe auch High Heels und getragene Socken verkauft", plauderte Tara aus.

