Knutschte Tara Tabitha bei KDRS heimlich mit Bela Klentze?

Laura Maria Lettgen, auch bekannt als Laura Blond, erschüttert mit einer brisanten Enthüllung die Reality-Welt: In einem Interview für den Podcast Blitzlichtgewitter behauptet sie, dass es bei den Dreharbeiten zu Kampf der Realitystars zwischen Tara Tabitha (32) und Bela Klentze (36) heftig geknistert habe. Laut Laura sollen die beiden nicht nur geflirtet, sondern sogar abseits der Kameras geknutscht haben. Besonders brisant: Tara gab erst kürzlich ihre Beziehung mit Dennis Lodi bekannt, der ebenfalls an der Staffel teilnahm. "Dass sie mit Dennis zusammenkommt, hätte ich nicht gedacht. Er war auch gar nicht ihre Nummer eins", plaudert Laura weiter.

Für Laura scheint der Fall klar: "Das Einzige, was Tara noch gefehlt hat, war ein Partner für sämtliche Pärchen-Formate", stichelt sie im Podcast. Die Reaktion der Österreicherin, die in der Show zu Beginn auch Teilnehmer Can Kaplan umschwärmte, ließ nicht lange auf sich warten. Auf Instagram feuert jetzt auch Tara aus allen Rohren – und nennt Laura öffentlich ein "charakterloses Stück *******". Die Anschuldigungen scheinen nicht nur an ihrem Image zu kratzen, sondern auch an der Glaubwürdigkeit ihrer Beziehung zu Dennis. Während Bela bisher zu den vermeintlich heißen Küssen hinter den Kulissen schweigt, versucht Tara, klare Grenzen zu ziehen – doch das Netz kocht längst.

Trotz des Shitstorms hält Tara, die einst durch das ATV-Format "Saturday Night Fever – So feiert Österreichs Jugend" bekannt wurde, öffentlich an ihrer Beziehung fest. In ihren Instagram-Storys zeigt sie sich verliebt, postet romantische Fotos und spricht von "echtem Glück". Doch im Hintergrund wachsen die Zweifel – und die Fragen. Wie viel davon ist Liebe, wie viel Strategie? Was sagt Dennis zu den vermeintlichen Off-Cam-Küssen seiner Liebsten? Und wird sich Bela, für den der Auftritt bei "Kampf der Realitystars" der erste Ausflug ins Reality-Genre war, noch zu Wort melden? Fest steht: Das Liebeskarussell dreht sich weiter und verspricht noch einige spannende Wendungen.

Tara Tabitha und Bela Klentze

Dennis Lodi und Tara Tabitha, Realitystars

Laura Lettgen und Can Kaplan bei "Kampf der Realitystars" 2025

