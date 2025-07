So begann die Lovestory von Tara Tabitha und Dennis Lodi

Tara Tabitha (32) und Dennis Lodi haben ihre Romanze im April öffentlich gemacht. Die beiden Reality-TV-Stars sind aktuell in der sechsten Staffel von Kampf der Realitystars zu sehen – und scheinen während der Dreharbeiten zueinandergefunden zu haben. Ein auf Instagram veröffentlichter Clip der Show zeigt intime Momente der beiden aus der Sala. Im Video flirten Tara und Dennis nicht nur miteinander, sondern kommen sich dabei sichtbar näher – inklusive Küssen und Neckereien bis hin zu einem schallenden Lachen über ein quietschendes Bett.

Der 29-Jährige schildert in dem Zusammenschnitt, wie sie ihre Verbindung vertieft haben. "Die Tara und ich haben uns geküsst, ein bisschen unter der Decke gekuschelt und ein bisschen untenrum gespielt", erzählt er locker in die Kamera. Die 32-Jährige nimmt die Ereignisse ebenfalls mit Humor: "Da war mal wieder Tipsy-Tara unterwegs, und Dennis und ich, wir schäkern ja schon lange. Dann haben wir halt ein bisschen geschmust, aber das ist ja nicht so wild, oder?" Dieser lockere Umgang mit Intimitäten vor laufender Kamera sorgt derzeit für reichlich Gesprächsstoff bei den Fans der Sendung.

Abseits der Show haben Tara und Dennis bereits verraten, dass sie sich Zeit lassen möchten, ihre Beziehung zu festigen. Aktuell stehen für die beiden der Spaß und das gemeinsame Kennenlernen im Vordergrund. Tara betonte kürzlich, dass tiefere Zukunftspläne wie Familiengründung zwar irgendwann ein Thema sein könnten, sie dies jedoch nicht überstürzen möchte. "Irgendwann bestimmt, aber aktuell ist das noch kein Thema", machte der Rotschopf in Bezug auf gemeinsamen Nachwuchs deutlich.

Anzeige Anzeige

Instagram / taratabitha Dennis Lodi und Tara Tabitha im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / dennislodi95 Dennis Lodi und Tara Tabitha im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / taratabitha Tara Tabitha und Dennis Lodi, Realitystars