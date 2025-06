So steht Laura Blond zu Reality-TV-Co-Star Tara Tabitha

Laura Maria Lettgen und Tara Tabitha (32), beide bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, sind derzeit gemeinsam bei Kampf der Realitystars zu sehen. Zuvor lernten sich die Social-Media-Akteurin und der Realitystar bei Are You The One – Reality Stars in Love kennen, wo sie mit Nadja eine enge Gruppe bildeten. Doch wie Laura in einer Fragerunde bei Instagram nun erklärte, waren die beiden Frauen nie wirklich beste Freundinnen – und das Verhältnis hat sich mittlerweile deutlich verschlechtert.

In ihrer Antwort schilderte Laura, dass sie und Tara sich bei "Are You The One" gut verstanden hätten, der Kontakt danach jedoch nicht besonders eng war. Tara habe Laura bereits vor Beginn der aktuellen Show auf ihr Verhalten darin aufmerksam gemacht: "Laura, ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, aber es wird ein paar Szenen geben, da habe ich schlecht über dich geredet." Als sich ihr Verhalten bestätigte, empfand Laura es als besonders enttäuschend, dass die Kritik offenbar nur deshalb geäußert wurde, weil Tara sich durch eine Situation mit Can – einem weiteren Co-Star – verletzt fühlte. Für Laura war das Verhalten ein Grund, sich von Tara zu distanzieren: "Ich bin ja auch entfolgt und so, weil ich das einfach alles irgendwie ein bisschen seltsam finde und vor allem fake."

Tara, die bereits in mehreren Reality-Formaten auffiel, zeigt auch hier wieder ihre Schlagfertigkeit, die wohl nicht immer auf Gegenliebe stößt. Laura hingegen bleibt ihrem Ruf, auf Social Media offen und direkt zu sein, treu und scheut nicht davor zurück, Einblicke in persönliche Erfahrungen zu gewähren. Während Laura versucht, sich ein authentisches Bild von Menschen zu machen, scheint Tara dabei ihr Vertrauen verspielt zu haben. Ob die beiden Frauen noch einmal freundschaftlich zueinanderfinden, bleibt abzuwarten – doch im Scheinwerferlicht der Reality-TV-Shows könnte das Thema noch für weiteres Drama sorgen.

Anzeige Anzeige

Collage: RTLZWEI, RTLZWEI Collage: Laura Maria Lettgen und Tara Tabitha

Anzeige Anzeige

Instagram / laurablondd Laura Maria Lettgen, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, Realitystar