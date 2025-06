Tara Tabitha macht Hatern wegen Liebe zu Dennis Lodi Ansage

Seit Tara Tabitha (32) ihre Beziehung mit Dennis Lodi Ende April öffentlich gemacht hat, sieht sich das Paar vermehrt Kritik und Anfeindungen im Netz ausgesetzt. Die Reality-TV-Darstellerin aus Österreich erklärte nun auf Instagram, wie belastend die Situation für sie sei. "Mich hat das alles ehrlich gesagt sehr mitgenommen. Ich lebe meine Beziehung in der Realität, und sie ist echt, und weder muss ich mich für ihn rechtfertigen noch er für mich", räumt Tara in ihrem Statement ein. Auf Social Media und auf Gossip-Plattformen seien die beiden in Verbindung gebracht worden, was sie dazu zwang, die Beziehung öffentlich zu machen, bevor sie dazu bereit war. "Unsere Privatsphäre wurde nicht respektiert", beschwert sich Tara.

Die Anfeindungen seien besonders nach der Ausstrahlung von Kampf der Realitystars eskaliert. User warfen Tara vor, dass Dennis nur ihre zweite Wahl gewesen sei und schrieben, sie habe "den Einzigen genommen, der sie wolle". Solche Nachrichten hätten Tara tief getroffen. "Es tut mir (nicht) leid, dass ihr bisher nicht die Lovestory bei KDRS bekommen habt, die ihr euch erhofft habt, aber mein Leben ist kein Gruppenprojekt oder zu eurer Unterhaltung da", stellt sie weiter klar. Auch Gerüchte, die Beziehung sei nur ein PR-Trick für künftige Paar-Formate, wies sie entschieden zurück. Sie erklärte, dass sie nur einen winzigen Ausschnitt ihres Beziehungslebens in den sozialen Medien teile, weil sie den Rest schützen wolle.

Tara und Dennis sind nach eigenen Aussagen seit mehreren Monaten ein Paar – doch während der Dreharbeiten zu "Kampf der Realitystars" schienen sie sich nicht anzunähern. Besonders auffällig war eher Taras Interesse an Mitstreiter Can Kaplan, das dieser jedoch nicht erwiderte. Doch zwischen der Ex-Dschungelcamperin und ihrem Dennis funkte es ohnehin nicht direkt. "Ich spoiler nicht – außer, dass es nicht Liebe auf den ersten Blick war!", verriet Tara gegenüber Promiflash dazu.

Anzeige Anzeige

Instagram / taratabitha Dennis Lodi und Tara Tabitha im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / taratabitha Dennis Lodi und Tara Tabitha, Realitystars

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Tara Tabitha, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2025