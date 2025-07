Versöhnliche Quoten für Finale von "Kampf der Realitystars"

Die diesjährige Staffel von Kampf der Realitystars ging am Mittwochabend mit einem lebhaften Finale zu Ende. Als Gesicht der sechsten Ausgabe führte erstmals Arabella Kiesbauer (56) die Zuschauer durch die Show und löste damit ihre Vorgängerin Cathy Hummels (37) ab. In einer Staffel, die von schwankenden Quoten geprägt war, konnte das Finale im Wettbewerb gegen Fußballübertragungen doch noch solide Zahlen liefern: 6,1 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe bedeuteten 0,21 Millionen Zuschauer, während bei älteren Zuschauern eine Quote von 2,5 Prozent bei 0,50 Millionen erreicht wurde. Damit schloss die Show auf einem vergleichsweise versöhnlichen Niveau ab. Das geht aus einem Bericht von Quotenmeter hervor.

Die Staffel hatte mit Rückgängen zu kämpfen, nachdem im Vorjahr die Resonanz bereits nachgelassen hatte. Obwohl die Streaming-Aufrufe konstant blieben, sanken die linearen Quoten zu Beginn der aktuellen Staffel weiter ab. Arabella gelang es jedoch, dem Format zum Finale hin wieder etwas Aufwind zu verschaffen. Mit einem Marktanteil, der zumindest zeitweise die Fünf-Prozent-Marke überschritt, wurden die Erwartungen zwar nicht übertroffen, aber dennoch erfüllt. Neben dem Hauptprogrammslot vermochte der Sender RTLZWEI auch mit anderen Formaten, wie der Soap Berlin - Tag & Nacht, respektable Zahlen zu generieren.

Der finale Sieg bei "Kampf der Realitystars" ging in diesem Jahr an die Österreicherin Tara Tabitha (32), die sich den Titel "Realitystar des Jahres" sowie ein Preisgeld von 43.100 Euro sicherte. Die Reality-Darstellerin setzte sich mit deutlichem Vorsprung durch und bewies nicht nur Durchhaltevermögen, sondern auch Geschick im Umgang mit ihren Mitstreitern. Mit ihrer kessen Art und strategischem Geschick beeindruckte sie nicht nur das Publikum, sondern auch ihre prominenten Mitbewohner in der "Sala" – einen ganz besonders: Mit Dennis Lodi ist sie mittlerweile in einer festen Beziehung. Das Format bleibt für Tara ein Highlight ihrer beachtlichen TV-Karriere, während die Fans bereits gespannt sind, welche Überraschungen die nächste Staffel bereithält.

Instagram / taratabitha Tara Tabitha bei der Premiere von "Kampf der Realitystars" Staffel sechs

RTLZWEI "Kampf der Realitystars"-Moderatorin Arabella Kiesbauer bei der "Stunde der Wahrheit" in Folge sechs

Instagram / taratabitha Dennis Lodi und Tara Tabitha, Realitystars