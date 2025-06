Das sind Tara Tabitha und Dennis Lodis Zukunftspläne

Ende April machte Tara Tabitha (32) öffentlich, dass sie und Dennis Lodi ein Paar sind. Nun gibt die Reality-TV-Darstellerin Einblicke in ihre gemeinsamen Zukunftspläne. In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram antwortete Tara auf die Frage eines Fans, ob sie und Dennis vorhaben, ihre Beziehung auf die nächste Ebene zu heben oder Kinder zu bekommen. "Irgendwann bestimmt, aber aktuell ist das noch kein Thema", stellte sie klar. Sie betonte, dass sie nichts in der Richtung öffentlich thematisieren möchte, bevor die Beziehung nicht mindestens zwei Jahre funktioniert hat. Wichtig sei dem Paar, die Zeit zu zweit zu genießen und langsam an einer gemeinsamen Zukunft zu arbeiten.

Die beiden Realitystars, die durch Formate wie Kampf der Realitystars einem breiteren Publikum bekannt wurden, wollen ihre Beziehung ohne Druck aufbauen. Das ist in ihrem öffentlichen Leben sicherlich keine Selbstverständlichkeit. Statt sofort an große Entscheidungen zu denken, wollen Tara und Dennis erst einmal die schönen Seiten ihrer Beziehung erleben. Für sie steht ein harmonisches Miteinander im Vordergrund. Ihre Fans scheinen die Zurückhaltung und den bodenständigen Ansatz des Paares zu schätzen. Schließlich erhielt Tara, die sich mittlerweile auch an Dennis' schlechte Angewohnheiten gewöhnt zu haben scheint, viel Zuspruch für ihre ehrliche Antwort.

Tara und Dennis lernten sich vor einiger Zeit kennen, doch es war nicht die berühmte Liebe auf den ersten Blick. Vielmehr brauchte es bei den beiden ein wenig, bevor der Funke übersprang. Seitdem sie jedoch offiziell zusammen sind, geben sie sehr private Einblicke in ihren gemeinsamen Alltag. Tara, die einst erklärte, ihre Fans könnten bald mehr über ihre Kennenlerngeschichte im TV erfahren, scheint nach einer turbulenten Karriere inzwischen ihr persönliches Glück gefunden zu haben. Tara begann ihre Reality-TV-Laufbahn als Teenagerin beim Sender ATV, wo sie in der Serie "Saturday Night Fever – So feiert Österreichs Jugend" mitwirkte. Mit gerade einmal 17 Jahren avancierte sie durch ihre Art rasch zum Publikumsliebling – was ihr sogar eigene Formate wie "Tara und Moni in Kitz und Moritz" einbrachte.

Anzeige Anzeige

Instagram / dennislodi95 Dennis Lodi und Tara Tabitha im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / taratabitha Dennis Lodi und Tara Tabitha im Mai 2025

Anzeige Anzeige

RTL Tara Tabitha, Kandidatin bei "Are You The One – Reality Stars in Love"