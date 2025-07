Drohung bei KDRS? Stephen Dürr schockiert von Tara Tabitha

Obwohl Tara Tabitha (32) aus der aktuellen Staffel von Kampf der Realitystars als Siegerin hervorging und sich damit gegen 21 andere Prominente in Thailand durchsetzte, steht die Österreicherin jetzt heftig in der Kritik. Grund dafür ist ein kleiner Satz, mit dem sie Kollege Stephen Dürr (50) nach einem Safety-Spiel bedachte. Als Stephen nach dem Spiel in lockerem Ton ankündigte, zu den anderen in den Pool zu springen, zischte Tara – für ihn offenbar unhörbar, aber von Kameras aufgezeichnet: "Ja, da ertränke ich dich gleich." Für Fans der Show ein absolutes No-Go: Sie sehen in der flapsigen Äußerung des Reality-Sternchens eine waschechte Morddrohung gegen den ehemaligen Alles was zählt-Darsteller.

Jetzt, nachdem Stephen selbst erst bei der Ausstrahlung von der Drohung gehört hatte, äußert er sich entsetzt gegenüber Bild: "Hätte ich das während der Dreharbeiten mitbekommen, wäre ich sofort zur Produktion gegangen und hätte gefordert, dass Tara die Show verlassen muss", wettert er und fügt hinzu: "Heutzutage fliegt man schon wegen ganz anderer Sachen aus einer Show." Laut dem Schauspieler sei die Drohung nicht hinnehmbar und inakzeptabel. Der Moment, in dem die entscheidenden Worte fielen, wurde in der Show nicht weiter thematisiert, was nun bei Zuschauern für Unmut sorgt. Auf Instagram brach unter einem RTL-Posting eine hitzige Diskussion aus – zahlreiche Fans zeigen sich enttäuscht, dass Taras Verhalten keine Konsequenzen hatte.

Tara selbst äußerte sich bisher nicht zu den Vorwürfen, hatte in den vergangenen Tagen aber schon mit anderen Schlagzeilen alle Hände voll zu tun: Obwohl sie in der Show ihre neue Liebe Dennis Lodi kennenlernte, soll sie laut Showkollegin Laura Maria Lettgen in dem Format auch mit Schauspieler Bela Klentze (36) geknutscht haben. Privat scheint es allerdings bei Tara gerade gut zu laufen: Sie hatte kürzlich sogar über Babypläne mit Dennis gesprochen. Ob sie auf die aktuelle Kritik reagieren oder gar mit Stephen nochmals das Gespräch suchen wird, bleibt abzuwarten.

Collage: Stephen Dürr und Tara Tabitha

Tara Tabitha, Jens Hilbert und Giuliana Farfalla bei "Kampf der Realitystars" 2025

Der "Kampf der Realitystars"-Cast 2025