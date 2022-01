Das dürfte die Dschungelcamper sicherlich freuen! In der aktuellen Ausgabe des Formats geht es ja bisher ganz schön zur Sache. Immerhin gab es schon einen Rauswurf – Janina Youssefian (39) musste gehen – und die noch nicht einmal existente Beziehung zwischen Filip Pavlovic (27) und Tara Tabitha (28) geht von einer in die nächste Krise. Den Zuschauern scheint die diesjährige Auflage jedenfalls sehr gut zu gefallen. Über vier Millionen Zuschauer verfolgten die siebte Episode des Dschungelcamps!

Wie Quotenmeter berichtete, kam die erstaunlich hohe Zuschauerzahl am Donnerstagabend zustande: In der siebten Folge des beliebten Formats lockte es stattliche 4,27 Millionen Fans vor die TV-Bildschirme! Die Zeiten, in denen die Sendung gerade einmal zwischen sechs bis acht Millionen Schaulustige einschalten ließ, seien längst vorbei. Und auch die Werbewirtschaft darf sich freuen. Die für diese relevante Zuschaueranzahl betrug immerhin 1,97 Millionen, was wohl den höchsten Wert der aktuellen Staffel bisher ausmache.

Dass das Fernsehpublikum so zahlreich einschaltet, dürfte sicherlich dem aktuellen Cast und den skandalösen Momenten zu verdanken sein, die bereits passiert sind. Doch beim Dschungelcamp kommt es schon seit Jahren zu Situationen, die für Aufsehen sorgen. Wie 2013, als sich Helmut Berger (77) auf dem Hinflug erst einmal ordentlich die Kante gab. Der Filmstar verlangte lallend nach Bier und beschimpfte die Flugbegleiter, als sie ihm dieses verweigerten.

RTL/ Stefan Menne Die Dschungelcamp-Stars 2022

Dschungelcamp, RTL Die Dschungelcamper nach ihrer Ankunft im Camp

Getty Images Helmut Berger in Köln, August 2014

