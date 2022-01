Filip Pavlovic (27) reicht es endgültig! Im diesjährigen Dschungelcamp kämpft er um die heiß begehrte Wildnis-Krone. Zurzeit rückt der attraktive Publikumsliebling aber eher wegen der Streitigkeiten mit Tara Tabitha (28) in den Vordergrund. Diese hatte auf den einstigen Bachelorette-Boy ein Auge geworfen – das Interesse schien er bisher aber nicht zu erwidern. Deswegen herrscht zwischen ihm und der Österreicherin Eiszeit. Jetzt macht Filip Tara eine Ansage!

An Tag sieben in der südafrikanischen Wildnis zieht sich Filip seine Mitstreiterin zur Seite und geigt ihr die Meinung. "Tara, du tust gerade so, als ob wir drei Jahre in einer Beziehung sind", motzt der Reality-TV-Darsteller, wie RTL.de vorab zeigt. Mit viel Gejammer hatte sich Tara in den vergangenen Tagen über Filips angebliche Zurückweisungen sehr beleidigt gezeigt. Dabei lief zwischen den beiden Dschungel-Kandidaten eigentlich nichts. Dass die Ex on the Beach-Bekanntheit dennoch so emotional reagierte, kann Filip augenscheinlich einfach nicht nachvollziehen.

Trotzdem will der Hottie die angespannte Situation mit Tara klären – doch statt sich auf eine Aussprache einzulassen, zieht die Camperin beleidigt von dannen. "Du verstehst es einfach nicht", jammert sie. Dabei versucht Filip alles, um die Bogen zu glätten. "Ich entschuldige mich gerade bei dir und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal warum", offenbart der 27-Jährige schon fast verzweifelt.

RTL Filip Pavlovic im Dschungelcamp

RTL Tara Tabitha im Dschungelcamp 2022

Dschungelcamp, RTL Tara Tabitha und Filip Pavlovic bei einer Massage

