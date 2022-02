Herrlich normal! Brenda Song (33) und Macaulay Culkin (41) sind bereits seit fünf Jahren glücklich zusammen. Im letzten Jahr krönte ihr gemeinsamer Sohn Dakota das Glück der Turteltauben. Allerdings halten die beiden ihr Privatleben so weit wie möglich aus der Öffentlichkeit raus. Doch jetzt machte die Beauty eine Ausnahme und plauderte ein wenig aus dem Nähkästchen – und verriet, dass sie und ihr Verlobter keine Unterstützung für ihren kleinen Schatz haben!

Im Interview mit The Cut erklärte Brenda nun, warum sie und Macaulay nicht die Hilfe einer Nanny in Anspruch nehmen: "Wir sind zupackende Eltern. Aber meine Mutter ist seit der Geburt meines Sohnes bei uns." So sei ihre Mutter eine große Unterstützung für die 33-Jährige, da sie bereits zwölf Wochen nach der Geburt ihres Kleinen wieder arbeiten musste: "Ich hatte keine Ahnung, was ich da tat. Es war schwieriger als ich dachte," beschreibt sie ihre Gefühlslage am Set. Vor allem die stundenlange Trennung von Dakota habe Brenda schwer belastet:"Es schmerzt mich, diese Stunden mit meinem neugeborenen Sohn zu verpassen, aber am Ende des Tages muss Mama das Essen auf den Tisch bringen."

Am Ende des Gesprächs gab Brenda noch einen Tipp für eine funktionierende Beziehung: "Es ist so wichtig, dass man dem jeweils anderen mitteilt, wenn man Hilfe braucht. Anstatt feste Aufgaben zu haben, tasten wir derzeit einfach ab, was am besten funktioniert."

Anzeige

Marksman/Snorlax / MEGA Macaulay Culkin und Brenda Song 2019 im Disneyland

Anzeige

Getty Images Brenda Song, Schauspielerin

Anzeige

gotpap/Bauergriffin.com / MEGA Macaulay Culkin 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de