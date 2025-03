Brenda Song schwärmt von sicherem Umfeld beim Disney Channel

Brenda Song (36), bekannt aus der Disney-Serie "Hotel Zack & Cody", hat sich in einem neuen Interview mit BuzzFeed an ihre Zeit beim Disney Channel erinnert und dabei betont, wie glücklich sie über das Umfeld am Set gewesen sei. "Ich hatte so viel Glück, in einem sicheren Umfeld aufzuwachsen und mit Menschen zu arbeiten, die wie eine zweite Familie für mich waren", erklärte die Schauspielerin. Brenda, die mit Rollen wie London Tipton und Wendy Wu vielen Kindern der 2000er-Jahre in Erinnerung geblieben ist, sagt, dass ihre Erfahrungen bei Disney sie nachhaltig geprägt hätten: "Das war eine ganz besondere Zeit."

Brenda reflektierte zudem, wie revolutionär Disney schon damals bei der Besetzung von Hauptrollen gewesen sei. Als asiatisch-amerikanische Schauspielerin sei sie in einer Zeit als Star etabliert worden, in der Diversität in den Medien oft noch eine Seltenheit war. Sie gab zu, dass sie damals nicht realisiert habe, wie bahnbrechend ihre Rolle war: "Man denkt als Teenager nicht darüber nach, wie wichtig das ist. Aber jetzt, wo meine sechsjährige Nichte die Serie schaut, wird mir klar, wie monumental das war." Auch der Film "Wendy Wu: Homecoming Warrior", in dem sie 2006 die Hauptrolle spielte, bleibt für viele Fans eine wichtige Erinnerung, insbesondere da Brenda dort die Chance gehabt hatte, Martial-Arts-Techniken zu trainieren und die asiatische Kultur in den Mittelpunkt zu stellen.

Abseits ihrer Disney-Zeit hat Brenda in zahlreichen TV-Serien wie New Girl und "Dollface" mitgespielt, doch das Vermächtnis ihrer Disney-Jahre bleibt ein wichtiger Bestandteil ihrer Geschichte. Mit ihrem Partner Macaulay Culkin (44), selbst ein ehemaliger Kinderstar, spricht sie offen über die Herausforderungen, die das frühe Rampenlicht mit sich brachte. Die beiden hätten sich, wie Brenda erklärte, durch ihre gemeinsamen Erfahrungen auf einer ganz besonderen Ebene verbunden. "Es gibt da ein unausgesprochenes Verständnis", sagte sie im Podcast "Sibling Revelry". Brenda blickt mit Dankbarkeit zurück und sieht ihre Erfahrungen als ein Geschenk, das sie zu dem Menschen gemacht hat, der sie heute ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brenda Song, Schauspielerin, 2006

Anzeige Anzeige

Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige