Ihre Kinder stärkten Brenda Song und Macaulay Culkins Ehe

Brenda Song (37) hat offenbart, wie sehr die Geburt ihrer Söhne Dakota und Carson ihre Beziehung zu Macaulay Culkin (44) verändert und gefestigt hat. In einem Interview mit E! News erzählte die Schauspielerin, dass das gemeinsame Elternsein mit ihrem Verlobten eine ganz neue Stufe ihrer Partnerschaft eingeläutet habe. Das Paar ist seit rund acht Jahren zusammen, ihre Söhne kamen im April 2021 und Ende 2022 zur Welt. Während Brenda aktuell für die Netflix-Komödie "Running Point" vor der Kamera steht und an Drehtagen früh außer Haus muss, teilen sie und Macaulay das Familienleben fair auf. So übernimmt der Schauspieler gerne die Morgenschicht und kümmert sich um das Frühstück und das Packen der Rucksäcke inklusive Lunchbox, während Brenda die Kinder fertig für den Tag macht.

Die Schauspielerin sprach auch offen darüber, wie komplex und stressig das Elternsein manchmal sein kann. Gerade die Zeit der Pandemie, in der sich beide gemeinsam zwischen Homeoffice, Karriere und Kindererziehung organisierten, sei eine echte Bewährungsprobe gewesen. Brenda hob hervor, wie wichtig die gegenseitige Unterstützung ist: "Egal, wie gut man seinen Partner kennt, mit Kindern beginnt nochmal eine ganz andere Phase." Sie verstehe, warum manche Paare nach der Geburt von Kindern neuen Herausforderungen begegnen oder sich sogar trennen, da dieser Lebensabschnitt viel Stress mit sich bringe. Besonders schätze sie aber, dass Macaulay auch in stressigen Zeiten anpackt und viele Aufgaben einfach übernimmt, ohne dass sie es ansprechen muss. "Man zieht zusammen kleine Menschen auf. Es kommt darauf an, wer ihr im Kern seid und ob ihr euch verbindet", betonte Brenda.

Abseits des Trubels Hollywoods versucht die Familie, ein möglichst normales Leben zu führen. Brenda meidet mit Macaulay das Rampenlicht für ihre Söhne und hält deren Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Gemeinsame Auftritte, wie die Verleihung von Macaulays Stern auf dem Walk of Fame oder Momente, in denen Brenda offen von ihren Kindern erzählt, sind sehr selten. "Sie haben nicht um dieses Leben gebeten", betont die Schauspielerin immer wieder. Brenda und Macaulay genießen ihr Familienglück lieber ganz privat und teilen sich die Aufgaben als Eltern auf Augenhöhe.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brenda Song und Macaulay Culkin mit ihrem jüngsten Sohn, Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Macaulay Culkin, Schauspieler, mit seiner Familie

Anzeige Anzeige