Macaulay Culkin brach Kontakt zu Vater Kit vor 30 Jahren ab

Macaulay Culkin (44) sprach kürzlich offen über die schwierige Beziehung zu seinem Vater Kit Culkin, die ihn vor allem in seiner frühen Kindheit geprägt hat. Im "Sibling Revelry"-Podcast offenbarte der Schauspieler, dass er seit über 30 Jahren keinen Kontakt mehr zu seinem Vater hat. "Er hat es auch verdient. Er hatte sieben Kinder und jetzt hat er vier Enkelkinder. Und keiner von ihnen will etwas mit ihm zu tun haben", betonte Macaulay. Der "Kevin – Allein zu Haus"-Star beschrieb die Jahre unter der Kontrolle seines Vaters als belastend und erklärte, dass Kit damals sowohl körperlich als auch emotional missbräuchlich gewesen sei.

Kit, ebenfalls Schauspieler, übernahm in den frühen Jahren von Macaulays Karriere das Management seines Sohnes. Laut Macaulay habe sein Vater auf seinen Erfolg eifersüchtig reagiert, da er selbst nie über kleinere Bühnenrollen hinausgekommen sei. Der 44-Jährige berichtete, dass seine Kindheit von Druck, Angst und Gewalt geprägt gewesen sei. Mit 15 Jahren reichte er schließlich eine Klage ein, um seine Eltern als rechtliche Vormunde abzusetzen und ihre Kontrolle über seine Finanzen zu beenden.

Die schmerzhaften Erinnerungen an seine Kindheit haben Macaulay auf verschiedene Weisen geprägt. Eine Sache steht für den ehemaligen Kinderstar jedoch fest – er will anders als sein Vater sein. Mit seiner Verlobten Brenda Song (37) hat er zwei kleine Söhne, Dakota und Carson, und genießt die Vaterrolle in vollen Zügen. "Eine meiner frühesten Erinnerungen an ihn ist, dass ich dachte: 'Wenn ich erwachsen bin, werde ich nicht so mit meinen Kindern umgehen'", erzählte Macaulay.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kieran Culkin, Rachel Minor und Macaulay Culkin im Jahr 1998

Anzeige Anzeige

Getty Images Brenda Song und Macaulay Culkin bei der Vanity Fair Oscar Party 2025