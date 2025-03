Macaulay Culkin kann mit 44 Jahren nicht Autofahren

Macaulay Culkin (44), bekannt aus Kultfilmen wie Kevin – Allein zu Haus, sorgt mit ungewöhnlichen privaten Details erneut für Schlagzeilen. Obwohl der Schauspieler inzwischen 44 Jahre alt ist, habe er weder das Autofahren gelernt noch bis vor einigen Jahren gewusst, wie man Wäsche wäscht. Dies offenbarte seine Verlobte Brenda Song (36) kürzlich in der "Jennifer Hudson Show": "Er ist ein sehr einzigartiger Mensch. Er weiß noch immer nicht, wie man fährt!" Ihre Versuche, ihm das Autofahren beizubringen, bezeichnete sie als "erschreckend". Die beiden sind seit 2017 ein Paar und teilen sich das Leben mit ihren zwei Söhnen Dakota und Carson.

Macaulay wuchs als einer der bekanntesten Kinderstars der 90er Jahre quasi im Rampenlicht auf. Brenda erklärte, dass dies wohl auch der Grund für einige seiner fehlenden Alltagskenntnisse sei: "Er lebte in Hotels und hat nie wirklich Wäsche gemacht." Sie selbst habe schon im Alter von zehn Jahren ihre Mutter bei der Hausarbeit unterstützt und sei von Macaulays Unerfahrenheit sichtlich überrascht gewesen. Trotz seiner Berühmtheit setzt das Paar auf ein möglichst privates Familienleben und hält Informationen über seine Kinder größtenteils unter Verschluss. 2021 und 2022 begrüßten sie Dakota und Carson, wobei der ältere Sohn nach Macaulays verstorbener Schwester benannt wurde.

Für Brenda und Macaulay spielte die Familie von Anfang an eine zentrale Rolle in ihrer Beziehung. Die beiden Schauspieler lernten sich 2017 am Set des Films "Changeland" kennen und verliebten sich ineinander. Seit ihrer Verlobung 2022 planen sie, ihre Bindung offiziell zu machen, haben aber noch keinen Hochzeitstermin bekannt gegeben. Macaulay war zuvor mit Rachel Miner verheiratet und datete lange Zeit Mila Kunis (41), während Brenda eine kurze Verlobung mit Trace Cyrus (36) hatte. Doch mit Macaulay scheint sie ihr Glück gefunden zu haben, wie sie immer wieder betont: "Er ist ein wunderbarer Vater und Partner."

Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song im September 2024

Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song mit ihrem Sohn Dakota, Dezember 2023

