Macaulay und Kieran Culkins Mutter hat finanzielle Probleme

Die Familie Culkin sorgt erneut für Schlagzeilen – dieses Mal steht allerdings nicht der Ruhm der Brüder Macaulay (44) und Kieran im Mittelpunkt, sondern die schwierige Situation ihrer Mutter Patricia Brentrup. Die 70-Jährige lebt wohl zurückgezogen mit ihrem Ehemann Mart Cox in einer bescheidenen Ranch in Montana, unweit eines Schrottplatzes. Während Macaulay, bekannt aus Kevin – Allein zu Haus, ein Luxusleben führt und auch Kieran für seine Rollen gefeiert wird, kämpft ihre Mutter laut Daily Mail mit finanziellen und gesundheitlichen Problemen. Nach Angaben von Stiefvater Mart leidet Patricia an Alzheimer und erhält lediglich von Macaulay monatlich 1.000 Dollar Unterstützung. Besuche ihrer berühmten Söhne seien selten, Kieran habe sich seit Jahren nicht mehr blicken lassen.

Die schwierige Lage der Familie soll durch Patricia Brentrups gesundheitlichen Zustand weiter belastet werden. Nach einem Schlaganfall vor einigen Jahren leidet sie an Alzheimer, die Erkrankung macht eine eigenständige Lebensführung unmöglich. Ihr Ehemann, der inzwischen ebenfalls im Ruhestand ist, kümmert sich um sie, berichtet jedoch von den großen Herausforderungen, die das tägliche Leben mit sich bringt. Die Distanzen zwischen Montana und den Wohnorten ihrer Söhne in Kalifornien und New York machen regelmäßige Begegnungen schwierig, auch wenn Macaulay seine Familie zuletzt mit seinen Kindern für einen kurzen Besuch in Montana überraschte.

Die Familie hat eine lange und turbulente Geschichte. Patricia trennte sich Ende der 1990er-Jahre nach einer 21-jährigen, teils von Missbrauch geprägten Beziehung von ihrem damaligen Partner und Vater ihrer sieben Kinder, Kit Culkin. Macaulay brach bereits vor Jahrzehnten jeglichen Kontakt zu seinem Vater ab, wie er im "Sibling Revelry"-Podcast erzählte: "Er hatte sieben Kinder und jetzt hat er vier Enkelkinder. Und keiner von ihnen will etwas mit ihm zu tun haben." Während Macaulay und Kieran ihren Ruhm als gefeierte Schauspieler erlangten, scheinen die Narben aus der Vergangenheit weiterhin das Familienleben zu prägen – auch im Verhältnis zu ihrer Mutter.

Macaulay und Kieran Culkin in NYC, 1992

Getty Images Kieran und Macaulay Culkin, Schauspieler