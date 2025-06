"Alles gelogen": Trace Cyrus wirft Ex Brenda Song Betrug vor

Trace Cyrus (36) machte auf Instagram schwere Vorwürfe gegen seine Ex-Freundin Brenda Song (37). Laut seinen Aussagen habe die Schauspielerin während ihrer siebenjährigen Beziehung wiederholt Schwangerschaften sowie eine Abtreibung vorgetäuscht und sogar eine Krebserkrankung erfunden. "Sie behauptete, sie hätte Brustkrebs und einen Gehirntumor, alles gelogen", schrieb der Bruder von Miley Cyrus (32) und ergänzte, dass Song seine Familie getäuscht habe, bis die Wahrheit ans Licht gekommen sei. Besonders alarmierend: Der Musiker behauptet, Brenda habe sogar mit unechtem Blut eine Abtreibung inszeniert.

Die Details, die der 36-Jährige in seinem Social-Media-Post preisgab, malen ein verstörendes Bild der früheren Beziehung. So erzählte er von einem Vorfall, bei dem Brenda mit einem angeblichen Kopfverband aus einer Gehirnoperation in seinem Haus auftauchte. "Ich habe den Verband abgenommen und festgestellt, dass überhaupt keine Operation stattgefunden hatte", so Trace. Er deutete zudem an, dass Brenda ihn um große Geldbeträge betrogen habe. Die Schauspielerin und ihre Vertreter haben bisher nicht auf die Vorwürfe reagiert. Während ihrer Beziehung waren Trace und Brenda auch kurzzeitig verlobt.

Die turbulente Beziehung zwischen Trace und Brenda sorgte schon während ihrer gemeinsamen Zeit immer wieder für Schlagzeilen. Trotz der jetzt schweren Vorwürfe erinnerte sich Trace in einem älteren Instagram-Post 2018 mit positiveren Worten an ihre Zeit: "Sie hat mich zu unzähligen Songs inspiriert, die ich immer schätzen werde." Der Musiker selbst war nach Brenda von 2018 bis 2020 mit Taylor Lauren Sanders liiert. Brenda Song hingegen hat ihr Familienglück mit Macaulay (44) gefunden. Das Paar bestätigte seine Verlobung im Januar 2022 und zieht seine Kinder Dakota und Carson gemeinsam groß.

Getty Images Trace Cyrus, Februar 2020

Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song, 2024

