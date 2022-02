Es wird emotional im Dschungelcamp! Bereits seit zwei Wochen kämpfen die Stars und Sternchen um die Dschungelkrone in Südafrika und sind komplett von der Außenwelt abgeschirmt. Umso mehr freuen sich die sechs verbleibenden Kandidaten auf Nachrichten von ihren Liebsten. Anouschka Renzi (57), Eric Stehfest (32), Harald Glööckler (56), Filip Pavlovic (27) und Manuel Flickinger (33) bekamen heute Post und da blieben bei keinem die Augen trocken!

"Wir haben Post", verkündete Harald glücklich. "Ich habe die ehrenvolle Aufgabe uns Briefe auszuteilen." Die Briefe wurden jeweils von einem anderen Mitstreiter vorgelesen – und das Camp versank daraufhin in einem Tränenmeer. Filip erhielt einen rührenden Brief seiner Schwester, die ihn noch einmal motivierte weiterzumachen. Sein Kontrahent Eric erhielt nicht nur eine rührende Nachricht seiner Kinder und Ehefrau Edith – auch seine Mutter, mit der er seit längerer Zeit keinen Kontakt hatte, fügte eine Nachricht dazu: "Ich habe deine Botschaft wahrgenommen. Aber jetzt möchte ich, dass du dieses Abenteuer genießt und hab Spaß!" Auch bei Harald blieb kein Auge trocken: Bevor Manuel den Brief vorzulesen begann, kullerten beim Designer bereits die Tränen. Unterschrieben wurden die süßen Zeilen von Haralds Hund Billy King!

Auch Manuel, Peter und Anouschka erhielten liebevolle Nachrichten ihrer engsten Angehörigen, die sie ermutigten die Zeit zu genießen und weiterhin ihr bestes zu geben! Damit können die Kandidaten nun die verbleibenden Tage durchhalten und sich neuen Prüfungen stellen.

RTL Harald Glööckler am 14. Tag im Dschungelcamp

RTL Filip Pavlovic im Dschungelcamp

RTL Eric Stehfest im Dschungelcamp

