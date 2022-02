Anouschka Renzi (57) hat eine Menge Gewicht im Dschungelcamp gelassen! Am Donnerstagabend war die Zeit der Schauspielerin im südafrikanischen Busch abgelaufen: Mit den wenigsten Zuschaueranrufen musste sie sich von ihren Mitbewohnern verabschieden und die Sendung vor dem Finale verlassen. Promiflash sprach nur kurz nach ihrem Exit mit Anouschka und hakte mal nach: Wie geht es ihr körperlich nach gut zwei Wochen Reis-und-Bohnen-Diät?

"Das Essen war mir egal", erklärte die "Das Wunder"-Darstellerin im Promiflash-Interview recht bestimmt. Durch die kargen Mahlzeiten habe sie volle fünf Kilo in den vergangenen Wochen verloren, was sie nicht sonderlich störe. Schlimmer hingegen sei der Schlafentzug gewesen: "Das ist das Schlimmste, was es gibt. Immer nur höchstens drei Stunden nachts, mittendrin geweckt zu werden, um dann nochmal zwei Stunden am Feuer verpennt..."

Dass die Zeit im Camp so hart für sie werden würde, hätte Anouschka vor ihrem Einzug nicht gedacht. Wie die 57-Jährige im Promiflash-Interview gestand, habe sie zuvor sogar mit einer Inszenierung gerechnet: "Ich habe gedacht, das wären Fake-Momente. Dass man hintenrum ein wenig verwöhnt wird. Aber nein, da ist nichts gefakt!"

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL Dschungelcamp-Kandidatin Anouschka Renzi

RTL Anouschka Renzi im Dschungelcamp 2022

RTL/ Stefan Menne Anouschka Renzi, Dschungelcamp-Teilnehmerin

