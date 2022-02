Er zeigt erneut Leistung! Filip Pavlovic (27) mauserte sich in der aktuellen Staffel des Dschungelcamps vom Außenseiter zum Prüfungschampion: Gleich in mehreren Ekel-Challenges überwand sich der Beau und holte immer wieder die volle Sterne-Ausbeute für sein Team. Im Finale bekam er es nun mit einer ganzen Menge Tieren zu tun – doch auch dieser Aufgabe stellte sich der Hamburger mit Erfolg: Filip holte alle fünf Sterne!

Für seine Finalprüfung wurde Filip in ein sternförmiges Gatter geschnallt, in dessen Abschnitte nach und nach Tiere gegeben wurden. Für je zwei überstandene Minuten mit der wilden Spezies gab es einen Stern. "Du bist dabei überall, wirklich überall am Körper voller Tiere," stimmte Sonja Zietlow (53) ihn auf diese Aufgabe ein. Doch Filip ließ sich nicht abbringen: Zunächst landeten Tausende Mehlwürmer, Grillen und Maden auf seinem rechten Bein, zwei Minuten später kamen an seinem rechten Arm vier Krokodile dazu. Nach vier Minuten hat der 27-Jährige bereits zwei Sterne sicher.

"Leute meine Nerven sind am Ende!", rief der Ex-Bachelorette-Boy aus, doch er brach nicht ab: Auch nicht, als Riesenkakerlaken seinen linken Arm beehrten und weitere zwei Minuten später vier Ameisennester auf sein linkes Bein gelegt wurden. Zur Krönung musste er zwei Minuten mit 24 Schlangen ausharren. Als auch das geschafft war, hatte Filip alle fünf Sterne gesichert.

RTL / Stefan Menne Filip Pavlovic im Dschungelcamp

