Stärkt er seine Favoritenrolle im Lager? Filip Pavlovic (27) sicherte sich im vergangenen Jahr bei der Ersatzshow das goldene Ticket fürs Dschungelcamp. Während ihn zu Beginn wenige auf dem Zettel hatten, sehen den ehemaligen Bachelorette-Kandidaten inzwischen viele vorne. Auch heute Abend konnte der Beau auf ganzer Linie überzeugen: Bei der Dschungelprüfung sahnte er jetzt nämlich alle acht möglichen Sterne ab!

Bei seiner Aufgabe klettert Filip in die Kanalisation unter dem Plumpsklo hinab. "Ich habe Respekt, weil ich keine Ahnung habe, was mich erwartet", zeigte sich der 27-Jährige vor dem Abstieg etwas verunsichert. In zwölf Minuten galt es, möglichst viele Sterne einzusammeln. Dabei traf der ehemalige Kuppelshow-Kandidat unter anderem auf ekliges Abwasser und bissige Krokodile – und überwand alle Gefahren: Filip kehrte aus der Challenge mit allen acht Sternen ins Camp zurück!

Wieder am Tageslicht angekommen ist Filip sichtlich gezeichnet von den Erlebnissen. "Die Krokodile haben mich auseinandergenommen! Aber ich habe es geschafft!", bringt er seine Emotionen zum Ausdruck. Er freue sich, dass es nun ein üppiges Essen für alle gebe, zog er ein Fazit seines Tauchgangs.

