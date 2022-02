Macht sich Harald Glööcklers (56) Aufenthalt im Dschungelcamp etwa auch auf der Waage bemerkbar? Die vergangenen Tage dürften für den Modedesigner alles andere als leicht gewesen sein: Im südafrikanischen Urwald warteten auf den Unternehmer nämlich regelmäßig nur Reis und Bohnen – hin und wieder sogar noch weniger. Die kaum gefüllten Teller wirkten sich offenbar auch auf sein Gewicht aus: Im Promiflash-Interview verriet Harald jetzt, dass er ordentlich abgenommen hat!

"Elf Kilo habe ich abgenommen", plauderte der TV-Star gegenüber Promiflash aus. Das sei in Haralds Augen eine ordentliche Menge: "Vor allem, wenn man vorher mit nicht so vielen Kilos hineinging." Sein genaues Gewicht vor dem Einzug in den Dschungel gab der gebürtige Maulbronner allerdings nicht bekannt. Eines steht für den 56-Jährigen allerdings fest: "Eine Dame kann nicht reich und nicht schlank genug sein!"

Auch bei Haralds TV-Mitbewohnerin Anouschka Renzi (57) hat der Urwald seine Spuren hinterlassen. Die Schauspielerin verlor volle fünf Kilo in den vergangenen Tagen. Doch das wenige Essen konnte Anouschka kaum etwas anhaben – viel mehr Probleme hatte die "Das Wunder"-Darstellerin mit dem Schlafentzug: "Das ist das Schlimmste, was es gibt. Immer nur höchstens drei Stunden nachts, mittendrin geweckt zu werden, um dann noch mal zwei Stunden am Feuer verpennt..."

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL Harald Glööckler im Dschungelcamp

Anzeige

RTL / Stefan Menne Harald Glööckler im Dschungelcamp 2022

Anzeige

RTL Schauspielerin Anouschka Renzi im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de