Große Trauer um die "Nachtigall Indiens"! Lata Mangeshkar (✝92) wurde in den 1940-er Jahren als Sängerin für Bollywoodfilme weltweit bekannt. Seitdem war sie fester musikalischer Bestandteil großer indischer Produktionen. Ihre Arbeit brachte Lata bereits mehrere Einträge ins Guinness-Buch der Rekorde: So hat sie in 26 Jahren mehr als 25.000 Songs aufgenommen. Nun die traurige Nachricht: Die beliebte Sängerin ist verstorben!

Wie BBC berichtete, ist die Musikerin heute in einem Krankenhaus in Mumbai gestorben. Bereits am 11. Januar wurde sie aufgrund einer Corona-Infektion eingeliefert und lag seitdem auf der Intensivstation. Doch heute ist die 92-Jährige an multiplem Organversagen verstorben. In wenigen Tagen soll Lata ein großes Staatsbegräbnis in Mumbai erhalten. Auch eine längere Staatstrauer wurde vom indischen Präsidenten bereits angekündigt. In dieser sollen die Flaggen landesweit auf halbmast hängen.

Abgesehen vom Präsidenten trauern auch viele bekannte Bollywood-Stars in den sozialen Medien um die musikalische Ikone. Darunter auch Hema Malini: "Es ist ein persönlicher Verlust, da wir einander mochten und uns gegenseitig bewundert haben."

Getty Images Lata Mangeshkar, indischer TV-Star 2014

Getty Images Die große Trauerfeier von Lata Mangeshkar

Getty Images Lata Mangeshkar, 2013

