Egan Bernal ist dem Tod quasi von der Schippe gesprungen! Der Rennradfahrer durfte in den vergangenen Jahren so manchen Erfolg feiern: 2019 gewann der Kolumbianer als erster Südamerikaner sogar die Tour de France. Im Januar 2022 kam es dann aber zu einem Horrormoment für den Sportler: Der 25-Jährige prallte bei einer Trainingsfahrt in einen Bus, brach sich über 20 Knochen und musste schwer verletzt ins Krankenhaus. Doch Egan kämpfte sich durch – und durfte die Klinik nun endlich verlassen!

Auf seinem Instagram-Profil teilte der Athlet den großen Moment mit seiner Community. Zu mehreren Fotos mit seinen Ärzten und seiner Familie schrieb er glücklich: "Ich bin so froh, wiedergeboren zu sein!" Nur gut zwei Wochen nach dem Horror-Crash sind Egan seine Verletzungen kaum noch anzusehen: Er hat lediglich einige Pflaster und trägt eine Nackenkrause.

Schon nach seinem Unfall hatte Egan seinen Followern einige Updates zu seiner Gesundheit im Netz gegeben. Der junge Radprofi erklärte, es habe eine 95-prozentige Chance bestanden, dass er nach dem Unglück querschnittsgelähmt sein würde – sein Vertrauen in Gott habe ihn aber gerettet: "Es hätte mich fast umgebracht, aber weißt du was? Ich bin Gott dankbar, dass er mich durch diese Prüfung geschickt hat!"

