Dieses Erlebnis wird Max Parrot wohl nie vergessen! Der Snowboarder vertritt sein Heimatland Kanada in diesem Jahr bei den Olympischen Winterspielen in Peking. Bis ins Finale schaffte es der 27-Jährige und schnappte sich am Montag die Goldmedaille im Snowboard Slopestyle. Dass er bei dem Wettbewerb einmal Gold holen würde, hätte Max vor einigen Jahren sicherlich nicht gedacht – immerhin kämpfte er 2018 noch gegen eine Krebserkrankung!

Wie The Sun berichtet, wurde bei dem Athleten vor gut drei Jahren ein Hodgkin-Lymphom entdeckt. Dabei handelt es sich um einen bösartigen Tumor, der das Lymphsystem befällt. Über sechs Monate machte Max damals ganze zwölf Chemotherapien – mit großem Erfolg: 2019 verkündete der Sportler stolz, offiziell krebsfrei zu sein!

Nach dem Krebskampf zog es Max schnell wieder zurück in den Profisport und auf die Piste. Neben seinem beruflichen Mega-Erfolg läuft es auch im Privatleben des Athleten inzwischen bestens: Anfang des Jahres teilte Max seinen Followern auf Instagram mit, dass er sich mit seiner Freundin Kayla verlobt hat.

