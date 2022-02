Julia Marino sorgt bei den Olympischen Winterspielen für einen stylishen Moment! Am Freitag wurde das große Sportereignis in Peking eröffnet. Zahlreiche deutsche Athleten hoffen in den chinesischen Schneegebieten auf eine Medaille. Für die USA tritt unter anderem Julia Marino an – und die Snowboarderin zog am Sonntag bereits alle Blicke auf sich: Mit einem trendigen Board der Luxusmarke Prada holte sie sich Silber!

So stylish war Olympia wohl noch nie! Am Sonntagmorgen stand das Finale im Snowboard Slopestyle der Damen an. Julia ging für die USA ins Rennen – und überraschte mit ihrem Luxus-Board des italienischen Modehauses. Wie die Blondine via Instagram verriet, ist sie in diesem Jahr Werbegesicht für Prada und deshalb total stolz: "Zu sehen, dass Snowboarding durch die Fusion mit einer High-Fashion-Marke wachsen kann, macht mich so aufgeregt, rauszugehen und zu fahren."

Julia und ihr Luxus-Brett landeten auf dem zweiten Platz hinter der Neuseeländerin Zoi Sadowski-Synnott und vor der Australierin Tess Coady. Auch Deutschland wurde in dem Wettkampf vertreten: Annika Morgan (19) schaffte es bis ins Finale, musste sich dann aber mit dem achten Platz zufrieden geben.

Getty Images Julia Marino, US-Snowboarderin

Getty Images Julia Marino bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Zhangjiakou

Getty Images Annika Morgan, deutsche Snowboarderin

