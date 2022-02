"And the Oscar goes to" – schon bald wird dieser Satz wieder ertönen! Am 27. März werden in Los Angeles zum 94. Mal die Academy Awards verliehen. Die besten Filme und Schauspieler dürfen auf einen der begehrten Goldjungen hoffen. Jetzt wurden die Nominierungen für die Preisverleihung bekannt gegeben – und unter den möglichen Gewinnern sind in diesem Jahr echte Hollywood-Größen!

Besonders in den Kategorien "Bester Hauptdarsteller" und "Beste Hauptdarstellerin" tummeln sich die Hochkaräter der Filmbranche. Javier Bardem ("Being the Ricardos"), Will Smith ("King Richard") und Denzel Washington ("The Tragedy of Macbeth") stehen zur Wahl – ebenso wie ihre Kolleginnen Penelope Cruz ("Parallel Mothers") und Nicole Kidman ("Being the Ricardos"). Auch Judi Dench (87) ist 23 Jahre nach ihrem ersten Oscar für "Belfast" nominiert. Doch neben den Mega-Stars können auch einige Newcomer bangen: Kristen Stewart (Spencer) steht erstmals auf der Liste der nominierten Hauptdarstellerinnen.

In seiner bahnbrechenden Karriere als Regisseur wurde Steven Spielberg (75) bereits 17-mal für einen Oscar nominiert. Dreimal gewann er die Auszeichnung sogar – und in diesem Jahr könnte er einen weiteren Preis mit nach Hause nehmen. Der US-Amerikaner ist für seine Neuauflage des Musical-Klassikers "West Side Story" in der Kategorie "Beste Regie" nominiert.

Die wichtigsten Nominierungen im Überblick:

Bester Hauptdarsteller:

Javier Bardem in "Being the Ricardos"

Benedict Cumberbatch (45) in "The Power of the Dog"

Andrew Garfield (38) in "tick, tick...BOOM!"

Will Smith in "King Richard"

Denzel Washington in "The Tragedy of Macbeth"

Bester Nebendarsteller:

Ciarán Hinds in "Belfast"

Troy Kotsur in "CODA"

Jesse Plemons (33) in "The Power of the Dog"

J.K. Simmons (67) in "Being the Ricardos"

Kodi Smit-McPhee in "The Power of the Dog"

Beste Hauptdarstellerin:

Jessica Chastain (44) in "The Eyes of Tammy Faye"

Olivia Colman (48) in "The Lost Daughter"

Penélope Cruz in "Parallel Mothers"

Nicole Kidman in "Being the Ricardos"

Kristen Stewart in "Spencer"

Beste Nebendarstellerin:

Jessie Buckley in "The Lost Daughter"

Ariana DeBose in "West Side Story"

Judi Dench in "Belfast"

Kirsten Dunst (39) in "The Power of the Dog"

Aunjanue Ellis in "King Richard"

Bester Film:

"Belfast"

"CODA"

"Don't Look Up"

"Drive My Car"

"Dune"

"King Richard"

"Licorice Pizza"

"Nightmare Alley"

"The Power of the Dog"

"West Side Story"

Bester Song:

"Be Alive" aus "King Richard" von DIXSON and Beyoncé (40)

"Dos Oruguitas" aus "Encanto" von Lin-Manuel Miranda (42)

"Down To Joy" aus "Belfast" von Van Morrison

"No Time To Die" aus "No Time to Die" von Billie Eilish (20) und Finneas O'Connell

"Somehow You Do" aus "Four Good Days" von Diane Warren (65)

Anzeige

Getty Images Denzel Washington bei den 89. Academy Awards 2017

Anzeige

Getty Images Judi Dench bei den 71. Academy Awards 1999

Anzeige

Getty Images Steven Spielberg 1999 bei der Oscar-Verleihung

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de