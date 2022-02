Sie wollen Deutschland beim Eurovision Song Contest vor einem weiteren Flop bewahren! In den vergangenen Jahren konnte bei dem Musikwettbewerb kein Teilnehmer aus der Bundesrepublik das europäische Publikum so richtig überzeugen. 2019 und 2021 war mit S!sters und Jendrik (27) nur der vorletzte Platz drin – 2015 und 2016 wurde Deutschland sogar Letzter. Diese Künstler möchten das ändern und haben es in den Vorentscheid geschafft!

Wie die ARD offiziell bekannt gab, treten in der Vorentscheids-Show "Germany 12 Points" am 4. März sechs Acts an. Mit dabei ist unter anderem Eros Atomus mit seinem Song "Alive". Der Flensburger nahm 2018 an The Voice of Germany teil und schaffte es in dem Team von Smudo (53) und Michi Beck (54) sogar bis ins Finale. Auch Maël und Jonas dürfte der ein oder andere aus der Gesangs-Show kennen: Sie traten 2020 in Team Nico Santos (29) an. Beim ESC wollen sie sich mit ihrem Song "I Swear to God" beweisen. Mit Nico Suave und Team Liebe geht eine weitere Gruppe ins Rennen. Die Rapper tragen "Hallo Welt" und damit den einzigen deutschsprachigen Song im Vorentscheid vor.

Malik Harris möchte mit dem Lied "Rockstars" das Publikum überzeugen. Statt nach Rock klingt seine Nummer aber eher nach Rap und Soul-Pop. Seine Konkurrentin Felicia Lu Kürbiß nahm 2017 sogar schon einmal am deutschen Vorentscheid teil. Dieses Mal geht die 26-Jährige mit ihrem Lied "Anxiety" ins Rennen. Emily Roberts, die mit "Soap" antritt, geht demnächst sogar mit James Blunt (47) auf Tour. Zudem war ihr Track "In This Together" 2020 der offizielle Dschungelcamp-Song.

NDR/Hendrik Lüders Nico Suave und Team Liebe im Februar 2022 in Hamburg

NDR/Hendrik Lüders Die Teilnehmer des deutschen ESC-Vorentscheids 2022

NDR/Hendrik Lüders Maël und Jonas, ehemalige "The Voice of Germany"-Teilnehmer

