Unfreiwillige Netzpause: Timur Ülker liegt im Krankenhaus

Schauspieler Timur Ülker (36), bekannt aus der Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten, hat sich jetzt auf Instagram mit besorgniserregenden Neuigkeiten gemeldet. Seit einigen Tagen liegt der 36-Jährige im Krankenhaus und ließ seine Fans am Sonntag wissen, dass dies der Grund für seine Social-Media-Pause ist. "Hey Leute, erst mal sorry, dass die letzten Tage kein Content kam beziehungsweise ich mich nicht gemeldet habe", schrieb Timur in seiner Story. Er bat um Verständnis und versprach, sich wieder zu melden, sobald er das Krankenhaus verlassen kann. Zu den genauen Ursachen seines Aufenthalts äußerte er sich bisher allerdings nicht.

Unterdessen gibt seine Verlobte Caroline Steinhof einen Einblick in den familiären Alltag, der trotz Timurs Abwesenheit lebendig bleibt. Auf ihrem Social-Media-Account postete sie Stories, die zeigen, wie die Familie den Tag beginnt, begleitet von guter Laune und Timurs Musik. Ein Video zeigt Caroline mit dem gemeinsamen Sohn Ilay Kaan spielend und dabei zu einem von Timurs Songs tanzend. "Ein ganz normaler Morgen im Hause Ülker. Timurs Songs und gute Laune. Gleich fahren wir zu Papa", schrieb die zweifache Mutter dazu. Zudem versicherte sie den Fans des Schauspielers, dass bald wieder viele Videos folgen würden.

Timur und Caroline sind seit über zehn Jahren ein Paar und haben gemeinsam zwei Kinder: Tochter Ileya, die 2015 geboren wurde, und Sohn Ilay Kaan, der 2019 zur Welt kam. Nach einer kurzen Trennung fand das Paar wieder zueinander und verlobte sich im vergangenen Jahr. Auch wenn Timur aktuell eine gesundheitliche Pause einlegen muss, zeigt sich die Familie weiterhin eng verbunden. Besonders Caroline scheint mit ihrer positiven Art und Unterstützung ein Fels in der Brandung zu sein, während die Fans des Serienstars ihm bereits eine schnelle Genesung wünschen.

Bieber, Tamara / ActionPress Timur Ülker, Schauspieler

RTL Timur Ülker im Krankenhaus, April 2024

