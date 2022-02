Glamour-Feeling in Berlin! Am Donnerstagabend wurde die Berlinale in der Hauptstadt feierlich eröffnet – und zwar als Präsenzveranstaltung. Das heißt, dass sich wieder einmal das Who is Who der deutschen Filmszene auf einem roten Teppich versammelt hat. Auf der Eröffnungsveranstaltung feierte in diesem Jahr der Film "Peter von Kant" Premiere – und dafür haben sich die Stars und Sternchen mal wieder ganz schön in Schale geworfen.

Ob Sibel Kekilli (41), Maria Schrader (56), Heike Makatsch (50), Connie Nielsen, Svenja Jung (28) oder Marie Bäumer (52) – sie alle setzten bei ihren Looks in diesem Jahr auf Schwarz. Dabei stach vor allem Dunja Hayali (47) heraus, die sich nicht für ein elegantes Abendkleid, sondern stattdessen für einen coolen Jumpsuit entschied. Auch Jella Haase (29) setzte nicht auf eine wallende Robe, sondern auf einen karierten Hosenanzug.

Ein bisschen mehr Farbe und vor allem eine ordentliche Portion Glitzer brachten Stars wie Iris Berben (71), Annabelle Mandeng (50), Hadnet Tesfai und Lorna Ishmet auf den Teppich. Einen ganz besonderen Hingucker lieferte dabei Schauspielerin Meret Becker (53). Sie stand in einem auffälligen weißen Kleid mit bunten Farbtupfern auf der Bühne. Wessen Outfit gefällt euch am besten? Stimmt ab!

Getty Images Sibel Kekilli bei der Berlinale-Eröffnung

Getty Images Maria Schrader bei der Premiere von "Peter von Kant"

Getty Images Heike Makatsch bei der Eröffnung der Berlinale

Getty Images Connie Nielsen bei der Premiere von "Peter von Kant" auf der Berlinale

Getty Images Benjamin Herrmann und Svenja Jung auf der Berlinale

Getty Images Marie Bäumer bei der Premiere von "Peter von Kant"

Getty Images Dunja Hayali bei der Eröffnung der Berlinale

Getty Images Iris Berben bei der Berlinale 2022

Getty Images Annabelle Mandeng bei der Eröffnung der Berlinale 2022

Getty Images Hadnet Tesfai bei der "Peter von Kant"-Premiere auf der Berlinale

Getty Images Lorna Ishmet bei der Berlinale-Eröffnung

Getty Images Meret Becker bei der Berlinale-Eröffnung

