Diese Stars versprühten Hollywood-Glamour in Berlin! In den vergangenen Tagen ist die Hauptstadt mal wieder zum Hotspot für unzählige deutsche und auch internationale Kinostars geworden. Zum 70. Mal wurden die besten Filmemacher auf der Berlinale ausgezeichnet – und zu diesem besonderen Jubiläum haben sich die etlichen Filmstars und Ehrengäste natürlich ordentlich in Schale geschmissen: So glamourös war die Berlinale 2020!

Cate Blanchett (50), Sigourney Weaver (70), Elle Fanning (21), Jeremy Irons (71), Javier Bardem (51), Salma Hayek (53) und Helen Mirren (74) – sie alle gaben sich auf den Red Carpets der Berlinale die Ehre und verzauberten ihre wartenden Fans. Für ganz besonders viel Fan-Hysterie sorgte allerdings der Auftritt von Johnny Depp (56). Er stellte seinen neuen Film "Minamata" vor – und brachte damit viele Promi-Damen schon im Vorfeld ins Schwärmen. Selbst Ex-First-Lady Hillary Clinton (72) ließ es sich nicht nehmen, den Film "Hillary", eine Dokumentation über ihr Leben, selbst in Berlin anzupreisen.

Aber nicht nur die Hollywood-Stars sorgten für Glamour-Faktor. Die deutschen Promis konnten vor allem durch elegante Roben und ausgefallene Looks von sich reden machen. Schauspielerin Lea van Acken zeigte sich bei der Berlinale-Eröffnung zum Beispiel in einem kunterbunten Kleid mit Puffärmeln. Model Stefanie Giesinger (23) setzte stattdessen auf lange schwarze Handschuhe und einen XXL-Beinschlitz und Lena Meyer-Landrut (28) begeisterte bei einem anderen Berlinale-Event in einem schlichten schwarzen Jumpsuit.

Getty Images Margaret Qualley und Sigourney Weaver auf der Berlinale 2020

Getty Images Johnny Depp auf der Berlinale im Februar 2020

Getty Images Hillary Clinton auf einer Berlinale-Pressekonferenz

Getty Images Lea van Acken auf der Berlinale, 2020

Getty Images Stefanie Giesinger auf der Berlinale-Eröffnung

Getty Images Lena Meyer-Landrut auf der Berlinale 2020

Getty Images Iris Berben und Helen Mirren bei der Berlinale 2020

Getty Images Cate Blanchett auf der Berlinale 2020

Getty Images Jeremy Irons auf der Berlinale 2020

Getty Images Jella Haase auf der Berlinale, 2020

Getty Images Veronica Ferres auf der Berlinale 2020

Getty Images Julianna Townsend auf der Berlinale 2020

Getty Images Mariella Ahrens auf der Berlinale, 2020

Getty Images Maria Dragus auf der Berlinale, 2020

Getty Images Jana Pallaske auf der Berlinale, 2020



