Marina Morel hat ihr Leben auf der Rennbahn gelassen. Pferde waren die absolute Leidenschaft der gebürtigen Französin, sodass sie sogar beruflich Rennreiterin war. Vor acht Jahren zog die 30-Jährige nach Australien, um dort ihre Karriere in dem Sport voranzutreiben. Marina hatte sogar vor einigen Jahren die australische Staatsbürgerschaft angenommen. Doch jetzt erreichten die Jockey-Welt traurige Nachrichten: Marina ist bei einem Reitunfall gestorben.

Auf Twitter wurde über den Account der Pferderennbahn von New South Wales, Australien, bestätigt, dass die Reiterin tödliche Verletzungen bei einem Rennbahnunfall erlitten habe. Die Sportlerin soll von ihrem Pferd gestürzt sein und wurde sofort in ein Krankenhaus geflogen. Auch sei Marinas Mutter gleich benachrichtigt worden, die daraufhin aus Frankreich nach Australien kam. Am Samstag starb Marina dann in der Klinik.

Marina hatte in ihrer noch jungen Karriere erst zehn Rennen bestritten. Der Jockey Robbie Dolan teilte auf Twitter mit: "Die Leute vergessen, wie gefährlich dieser Sport ist. Ruhe in Frieden, Marina Morel. Meine Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Freunden."

Instagram / mariina_morel Marina Morel, Mai 2021

Instagram / mariina_morel Marina Morel, Jockey

Instagram / mariina_morel Marina Morel, französischer Jockey

