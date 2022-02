Sie haben die Extremshow überstanden! Der Dschungelcamp-Cast um Filip Pavlovic (27), Eric Stehfest (32) und Anouschka Renzi (57) musste in Südafrika so manches Ekel-Food über sich ergehen lassen. Doch außerhalb der proteinreichen Prüfungssnacks stand schmale Kost auf dem Programm: Neben Reis und Bohnen gab es nur selten hart erarbeitete Leckerbissen. Kein Wunder also, dass die Pfunde bei den Kandidaten purzelten: Während Filip ganze elf Kilo abnahm, waren es bei Eric gut sieben Kilo. Doch der Ex-GZSZ-Star macht sich anscheinend keine Sorgen: "Das ist schon ordentlich! Dr. Bob hat mir aber auch gesagt, dass wir so jetzt eigentlich in einem ungeheuer gesunden Zustand sind und dass man es ruhig so beibehalten könnte."

